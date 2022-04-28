ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Филатов рассказал о заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 15:57
Филатов рассказал о заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

27 апреля состоялся Конгресс местных и региональных властей под председательством президента Владимира Зеленского. Собрание провели впервые после полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

На повестке дня были вопросы функционирования государства в условиях войны, планы послевоенного восстановления страны и помощь переселенцам.

На заседании присутствовала ряд уважаемых иностранных гостей: президент Национального совета Федерального собрания Швейцарии Ирэн Келин, президент Сената Румынии Флорин Кицу, председатель Собрания Республики Северная Македония Талат Джафері, которые выразили свою поддержку Украине.

Говоря об итогах Конгресса, мэр Днепра Борис Филатов отметил, что имел плодотворную беседу с президентом Владимиром Зеленским относительно вопросам взаимодействия с правоохранительными органами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Борис Филатов
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги