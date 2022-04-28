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Філатов розповів про засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові

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Четвер 28 квітня 2022 15:57
Філатов розповів про засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

27 квітня відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад під головуванням президента Володимира Зеленського. Зібрання провели вперше після повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

На порядку денному були питання функціонування держави в умовах війни, плани післявоєнного відновлення країни та допомога переселенцям.

На засіданні була присутня низка поважних іноземних гостей: президент Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Ірен Келін, президент Сенату Румунії Флорін Кицу, голова Собранія Республіки Північна Македонія Талат Джафері, які висловили свою підтримку Україні.

Говорячи про підсумки Конгресу, мер Дніпра Борис Філатов зауважив, що мав плідну розмову з президентом Володимиром Зеленським стосовно питанням взаємодії з правоохоронними органами.

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