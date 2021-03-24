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Филатов рассказал о важных решениях 5 сессии горсовета Днепра

Автор: РБК-Украина

В Днепре состоялась пятая сессия горсовета. Большинство вопросов заседания, которое продолжалось 25 минут, касались ведения городского хозяйства.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает пресс-служба.

"Такая скорость доказывает слаженную работу профильных комиссий и департаментов мэрии", - заявил Филатов, подводя итоги сессии.

В частности, депутаты приняли нововведения к "Бюджету участия", который является популярной программой среди днепрян. Увеличили количество типов проектов и вдвое повысили предельные суммы для малых и больших инициатив. Кроме этого, автором проектов теперь можно стать с 14 лет.

Еще одно сессионное решение, которое касается объединения некоторых заведений внешкольного образования, мэр Днепра назвал следующим шагом оптимизации городского хозяйства.

"Мы будем сокращать административный персонал и соответствующие затраты. Это было сделано сначала в городских больницах, затем - в коммунальных предприятиях. Мы и в дальнейшем будем продолжать это делать. Подчеркну, что во время оптимизации интересы ни родителей, ни детей не пострадают. Сэкономленные средства (а это десятки миллионов рублей) направим на благоустройство и развитие городского хозяйства", - добавил Филатов.

В то же время основным тезисом принятой программы софинансирования ОСМД и ЖСК, по словам мэра Днепра, является снижение софинансирования до 25 % и отказ от так называемой конкурсной истории - чтобы каждое ОСМД, которое способно найти соответствующую долю средств, могло обратиться к новому управления по вопросам самоорганизации населения и получить дофинансирование от города в размере оставшихся 75%.

"Город будет выступать заказчиком - то есть не надо будет блуждать по казначейству. Все делается цивилизованно - с предоставлением необходимых возможностей по организации документооборота", - пояснил Филатов.

Он также добавил, что подобный опыт успешно практикуется в других украинских городах.

Также во время заседания депутаты проголосовали за введение соцуслуги по сопровождению ребенка во время инклюзивного обучения, расширили перечень приватизации нежилых объектов недвижимости коммунальной собственности и предоставили бизнесмену Виктору Пинчуку звание "Почетный гражданин Днепра".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепре усовершенствуют сеть коммунальных учреждений внешкольного образования.

В частности, ряд заведений будут ликвидированы как юридические лица. Их присоединят к другим учреждениям внешкольного образования.

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Новости Украины ДнепрБорис ФилатовКиевский городской советместное самоуправление
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