Філатов розповів про найважливіші рішення 5 сесії міськради Дніпра

"Така швидкість доводить злагоджену роботу профільних комісій та департаментів мерії", - заявив Філатов, підбиваючи підсумки сесії.

Зокрема, депутати ухвалили нововведення до "Бюджету участі", який є популярною програмою серед дніпрян. Збільшили кількість типів проектів і вдвічі підвищили граничні суми для малих і великих ініціатив. Крім цього, автором проектів відтепер можна стати з 14 років.

Ще одне сесійне рішення, що стосується об’єднання деяких закладів позашкільної освіти, мер Дніпра назвав наступним кроком оптимізації міського господарства.

"Ми скорочуватимемо адміністративний персонал і відповідні витрати. Це було зроблено спочатку у міських лікарнях, потім - у комунальних підприємствах. Ми і надалі продовжуватимемо це робити. Підкреслю, що під час оптимізації інтереси ані батьків, ані дітей не постраждають. Заощаджені кошти (а це десятки мільйонів гривень) спрямуємо на благоустрій та розвиток міського господарства", - додав Філатов.

Водночас основною тезою ухваленої програми співфінансування ОСББ і ЖБК, за словами мера Дніпра, є зниження співфінансування до 25 % та відмова від так званої конкурсної історії - аби кожне ОСББ, що здатне знайти відповідну частку коштів, могло звернутися до нового управління з питань самоорганізації населення та отримати дофінансування від міста у розмірі решти 75%.

"Місто також виступатиме замовником - тобто не треба буде блукати казначейством. Усе робитиметься цивілізовано - з наданням необхідних можливостей з організації документообігу", - пояснив Філатов.

Він також додав, що подібний досвід успішно практикується в інших українських містах.

Також під час засідання депутати проголосували за введення соцпослуги із супроводу дитини під час інклюзивного навчання, розширили перелік приватизації нежитлових об'єктів нерухомості комунальної власності та надали бізнесмену Віктору Пінчуку звання "Почесний громадянин Дніпра".