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Филатов рассказал, как помогут семье контролера КПП "Южмаша", погибшей во время стрельбы в Днепре

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Днепр, Понедельник 31 января 2022 17:54
Филатов рассказал, как помогут семье контролера КПП "Южмаша", погибшей во время стрельбы в Днепре Фото: мэр Днепра Борис Филатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Семье 35-летней Веры Лебединец, которая стала жертвой стрелка-срочника на "Южмаше" в Днепре будет выделена единоразовая материальная помощь в размере 250 тыс. грн из целевого фонда мэра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook.

"Дочери Веры, Кире Лебединец, будет установлена ежемесячная выплата от городского совета до достижения ей совершеннолетия. Также Кире Лебединец будет отчисляться часть заработной платы городского головы по его личному заявлению", - добавил мэр.

Кроме того, по словам градоначальника, местная власть также представит помощь Кире Лебединец в ежегодном оздоровлении.

"А матери Веры Лебединец, работающей в системе городского образования, будет повышена в два раза заработная плата", - отметил Филатов.

Он также уточнил, что Вера Лебединец награждена городским почетным знаком "Защитнику Отчизны" (посмертно).

"Семье будет произведен ремонт в доме, где они проживают за счёт частных пожертвователей и народных депутатов ВР, пожелавших остаться неизвестными", - резюмировал мэр Днепра.

Отметим, ранее сообщалось, что вопрос выплат семье Веры Лебединец, которая, как и военные Нацгвардии, погибла при исполнении служебных обязанностей, "будет решаться отдельно". Это связано с тем, что женщина была контроллером КПП и служащей ведомственной военизированной охраны и не находилась в подчинении Нацгвардии.

Напомним, ночью 27 января военнослужащий Национальной гвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев, с которыми находился в карауле на "Южмаше". В результате погибли четверо военнослужащих и женщина, которая была контроллером на КПП, еще пятеро получили ранения.

Рябчука задержали через несколько часов после инцидента, суд взял его под стражу без права выйти под залог.

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