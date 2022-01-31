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Філатов розповів, як допоможуть сім'ї контролера КПП "Південмашу", яка загинула під час стрілянини у Дніпрі

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Дніпро, Понеділок 31 січня 2022 17:54
Філатов розповів, як допоможуть сім'ї контролера КПП "Південмашу", яка загинула під час стрілянини у Дніпрі Фото: мер Дніпра Борис Філатов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Родині 35-річної Віри Лебединець, яка стала жертвою стрільця-строковика на "Південмаші" у Дніпрі, буде виділено одноразову матеріальну допомогу у розмірі 250 тис. грн з цільового фонду мера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Дніпра Бориса Філатова у Facebook.

"Донечці Віри, Кірі Лебединець, буде встановлено щомісячну виплату від міської ради до досягнення їй повноліття. Також Кірі Лебединець буде відраховуватись частина заробітної плати міського голови за його особистою заявою", - додав мер.

Крім того, за словами градоначальника, місцева влада також надасть допомогу Кірі Лебединець у щорічному оздоровленні.

"А матері Віри Лебединець, яка працює в системі міської освіти, буде підвищено вдвічі заробітну плату", - зазначив Філатов.

Він також уточнив, що Віра Лебединець нагороджена міським почесним знаком "Захисника Вітчизни" (посмертно).

"Сім'ї буде проведено ремонт у будинку, де вони проживають за рахунок приватних пожертвувачів та народних депутатів ВР, які побажали залишитися невідомими", - резюмував мер Дніпра.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що питання виплат сім'ї Віри Лебединець, яка, як і військові Нацгвардії, загинула при виконанні службових обов'язків, "вирішуватиметься окремо". Це пов'язано з тим, що жінка була контролером КПП та службовою відомчої воєнізованої охорони і не перебувала у підпорядкуванні Нацгвардії.

Нагадаємо, вночі 27 січня військовослужбовець Національної гвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі, з якими перебував у караулі на "Південмаші". В результаті загинули четверо військовослужбовців і жінка, яка була контролером на КПП, ще п'ятеро отримали поранення.

Рябчука затримали через кілька годин після інциденту, суд взяв його під варту без права вийти під заставу.

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