Филатов рассказал об основных решениях сессии горсовета и ситуации в Днепре на 57-й день войны

Мэр Днепра Борис Филатов подвел итоги 20-й внеочередной сессии горсовета и рассказал, как живет город на 57-й день войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Филатова 21 апреля.

"Депутаты, городской совет - все на месте, все работают на благо территориальной громады, как единое целое и независимо от партийной принадлежности", - отметил Филатов.

Знаковым решением утреннего заседания он назвал переименование более чем 30 улиц, названия которых были связаны со страной-оккупантом. Их заменили названиями в честь украинских городов и символов войны.

Отныне в Днепре вместо Беломорской улицы появилась Чернобаевская. Абхазская стала Ирпенским, вместо переулке Бурятского - Бучанский, а переулок Московский стал переулком Азовстали. Есть также улицы польская и волонтерская. Полный перечень переименованных улиц есть на сайте городского совета Днепра.

Филатов также отметил, что для горожан это не повлечет неудобств - ни финансовых, ни связанных с перерегистрацией.

Кроме этого, Филатов отметил, что депутаты Днепра проголосовали за поддержку обращения Верховной рады к иностранным парламентам и международным организациям о признании действий РФ геноцидом украинского народа.

В то же время комментируя ход эвакуации, мэр отметил, что количество людей, которые едут через Днепр, в течение последних полутора недель составляет около 200-250 человек ежедневно. Сейчас выезжают преимущественно из Славянска, Лисичанска, Покровска. Сегодня вечером с железнодорожного вокзала Днепра отправится один эвакуационный поезд на Чоп.

Филатов также сообщил, что коммунальные службы города работают в обычном режиме. Имеются достаточные запасы всех необходимых реагентов. Мэр поблагодарил коммунальщиков, врачей, медперсонала и волонтеров, которые остаются в городе и продолжают работать.

В свою очередь КП "Зеленстрой" продолжает весенний уход за деревьями, а "Горсвет" заменяет натриевые лампы уличного освещения на LED-светильники.

КП "УРЕА" чистит и промывает дождеприемники и коллекторы. Сейчас также завершается замена части старого ливневого коллектора на Набережной Заводской. Это позволит убрать лужи в районе улицы Павлова.