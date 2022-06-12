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Філатов розповів про організовані злочинні угруповання у Дніпрі

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Неділя 12 червня 2022 16:33
Філатов розповів про організовані злочинні угруповання у Дніпрі Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Дніпра Борис Філатов розповів про те, яка ситуація під час війни спостерігається в місті. Також мер підняв тему організованих злочинних угруповань в Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Філатова в Telegram.

"У Дніпрі все спокійно. Ситуація, як то кажуть, напружена, але контрольована. ЗСУ, військова адміністрація, обласна рада, мерія, правоохоронці, волонтери і всі громадяни працюють як єдиний кулак. Дніпро був, є і залишається стратегічним центром цієї жахливої війни і будь-яка спроба його дестабілізації є злочинною", - повідомив Філатов.

Водночас, за його словами, в Дніпрі немає опозиції і політичний протиріч, немає внутрішніх розборок і відсутності координації та взаємодії.

"У Дніпрі є одна-єдина проблема. Це ОЗУ "Наріка" і "Еміля", - додав він, закликавши РБНО притягнути їх до відповідальності.

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Дніпро Борис Філатов
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