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Филатов рассказал, кто будет опекаться дочерью Лебединец, погибшей во время стрельбы в Днепре

Автор: Наталия Гурковская

По решению администрации Новокодацкого района Днепра опекуном осиротевшей Киры Лебединец была назначена ее тетя - сестра Веры Лебединец. Женщина была контролером КПП "Южмаша" и 27 января погибла, пытаясь не выпустить вооруженного стрелка с территории завода.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

"Публикую обещанное. Надеюсь, что мы все будем так же активны в помощи ребенку, как в праведном гневе в соцсетях", - написал мэр Днепра Борис Филатов, добавив реквизиты для оказания помощи дочери погибшей.

Как сообщалось, ранее Филатов рассказал, что семье 35-летней Веры Лебединец, которая стала жертвой стрелка-срочника на "Южмаше" в Днепре, будет выделена единовременная материальная помощь в размере 250 тыс. грн из целевого фонда мэра.

Напомним, ночью 27 января военнослужащий Национальной гвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев, с которыми находился в карауле на "Южмаше". В результате погибли четверо военнослужащих и женщина, которая была контроллером на КПП, еще пятеро получили ранения.

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Борис ФилатовДнепр