Філатов розповів, хто опікуватиметься дочкою Лебединець, яка загинула під час стрілянини у Дніпрі

За рішенням адміністрації Новокодацького району Дніпра опікуном осиротілої Кіри Лебединець було призначено її тітку - сестру Віри Лебединець. Жінка була контролером КПП "Південмашу" і 27 січня загинула, намагаючись не випустити озброєного стрільця з території заводу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради

"Публікую обіцяне. Сподіваюся, що ми всі будемо так само активні у допомозі дитині, як у праведному гніві в соцмережах", - написав мер Дніпра Борис Філатов, додавши реквізити для надання допомоги донечці загиблої.

Як повідомлялось, раніше Філатов розповів, що родині 35-річної Віри Лебединець, яка стала жертвою стрільця-строковика на "Південмаші" у Дніпрі, буде виділено одноразову матеріальну допомогу у розмірі 250 тис. грн з цільового фонду мера.

Нагадаємо, вночі 27 січня військовослужбовець Національної гвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі, з якими перебував у караулі на "Південмаші". В результаті загинули четверо військовослужбовців і жінка, яка була контролером на КПП, ще п'ятеро отримали поранення.