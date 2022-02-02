RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Філатов розповів, хто опікуватиметься дочкою Лебединець, яка загинула під час стрілянини у Дніпрі

Автор: Наталія Гурковська

За рішенням адміністрації Новокодацького району Дніпра опікуном осиротілої Кіри Лебединець було призначено її тітку - сестру Віри Лебединець. Жінка була контролером КПП "Південмашу" і 27 січня загинула, намагаючись не випустити озброєного стрільця з території заводу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради

"Публікую обіцяне. Сподіваюся, що ми всі будемо так само активні у допомозі дитині, як у праведному гніві в соцмережах", - написав мер Дніпра Борис Філатов, додавши реквізити для надання допомоги донечці загиблої.

Як повідомлялось, раніше Філатов розповів, що родині 35-річної Віри Лебединець, яка стала жертвою стрільця-строковика на "Південмаші" у Дніпрі, буде виділено одноразову матеріальну допомогу у розмірі 250 тис. грн з цільового фонду мера.

Нагадаємо, вночі 27 січня військовослужбовець Національної гвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі, з якими перебував у караулі на "Південмаші". В результаті загинули четверо військовослужбовців і жінка, яка була контролером на КПП, ще п'ятеро отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис ФілатовДніпро