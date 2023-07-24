Філатов пропонує нардепам і керівникам держвідомств відмовитися від зарплат на користь ЗСУ

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що відмовився від премій та надбавок, нарахованих йому після 24 лютого 2022 року. Їх повернено до бюджету територіальної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Філатова.

Також свою заробітню платню він передаватиме на придбання необхідного для бойових бригад - крім тої частини, що виплачується донці загиблої під час стрілянини на Південмаші Віри Лебединець.

"Ця офіційна заява також є зверненням до Кабінету міністрів, депутатів ВР та керівників держкорпорацій, а також - топменеджменту "Укрзалізниці", "Нафтогазу" і решти. Пропоную долучитися до ініціативи, скерувавши безпосередньо власні заробітки на потреби війська. Також я звертаюся і до керівників держвідомств та особливо – правоохоронних органів, що мають багатомільярдні бюджети, але скеровують їх на залякування бізнесу та місцевого самоврядування. Ви ж знаєте, що ці ресурси також можна частково використовувати і задля підвищення обороноздатності країни", - наголосив Філатов.

Водночас мер Дніпра закликав уряд і парламентарів розробити зрозумілий та збалансований механізм, що не заважатиме містам використовувати більшість від отриманого ПДФО на допомогу ЗСУ та посилення енергоощадності.

"Напередодні ще одного складного опалювального сезону це так само є реалізацією військових цілей", - підсумував Філатов.