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Филатов предлагает нардепам и руководителям госведомств отказаться от зарплат в пользу ВСУ

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Понедельник 24 июля 2023 15:41
Филатов предлагает нардепам и руководителям госведомств отказаться от зарплат в пользу ВСУ Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что отказался от премий и надбавок, начисленных ему после 24 февраля 2022 года. Они возвращены в бюджет территориального общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Филатова.

Также свою заработную плату он будет передавать на приобретение необходимого для боевых бригад - кроме той части, которая выплачивается дочери погибшей во время стрельбы на Южмаше Веры Лебединец.

"Это официальное заявление также является обращением к Кабинету министров, депутатам ВР и руководителям госкорпораций, а также - топменеджменту "Укрзализныци", "Нафтогазу" и остальным. Предлагаю приобщиться к инициативе, направив непосредственно собственные заработки на нужды войска. Вы же знаете, что эти ресурсы также можно частично использовать и для повышения обороноспособности страны", - подчеркнул Филатов.

В то же время, мэр Днепра призвал правительство и парламентариев разработать понятный и сбалансированный механизм, который не будет мешать городам использовать большинство от полученного НДФЛ в помощь ВСУ и усиления энергосбережения.

"Накануне еще одного сложного отопительного сезона это также является реализацией военных целей", - подытожил Филатов.

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Борис Филатов Днепр
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