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Филатов прокомментировал новый закон для рынка газа и призвал центральные и местные власти к сотрудничеству

Автор: Наталия Гурковская

Главы украинских городов и все местное самоуправление длительное время настаивали на принятии нового закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа". В то же время ряд спекулятивных заявлений вокруг него является попыткой запугать людей и урвать политические дивиденды от тех, кто "слишком увлекся политической борьбой".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Днепра Бориса Филатова.

"Мне откровенно не нравится, что сейчас закон, на котором акцентировали внимание в том числе и в Ассоциации городов Украины, пытаются дискредитировать, игнорируя его содержание. А именно - попытку решить проблему с многолетними долгами справедливо и цивилизованным способом. Сдвинуть эту глыбу, которая влияет и на цифры в ваших, дорогие земляки, платежках, можно, если центральная власть и местное самоуправление продолжат нормально сотрудничать - не ища, где бы перебросить друг на друга ответственность", - заявил Филатов.

Согласно новому закону коммунальные теплопоставщики по всей стране смогут иметь возможность реструктуризации многомиллиардных задолженностей под гарантии, в частности, городской власти. За это с них спишут накопленную пеню и другие санкции, а государство покроет имеющуюся разницу в тарифах.

По мнению мэра Днепра, является правильным, когда достижением такой стабильности занимаются президент, правительство и также мэры - ведь каждый из них должен присутствовать в этом процессе в пределах своей компетенции.

Борис Филатов также добавил, что сейчас Днепр тщательно готовится к следующему отопительному сезону. В городе проводят необходимые профилактики, ремонты оборудования и теплосетей.

Как сообщалось, в четверг, 5 августа, мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с генеральным консулом Германии Таней Байер. Для вновь дипломата это - первая официальная встреча в должности.

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Борис Филатов