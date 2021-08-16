Філатов прокоментував новий закон для ринку газу і закликав центральну та місцеву влади до співпраці

"Мені відверто не подобається, що зараз закон, на якому акцентували увагу зокрема й в Асоціації міст України, намагаються дискредитувати, ігноруючи його зміст. А саме - спробу вирішити проблему з багаторічними боргами справедливо і у цивілізований спосіб. Зрушити цю глибу, яка впливає і на цифри у ваших, дорогі земляки, платіжках, можна, якщо центральна влада і місцеве самоврядування продовжать нормально співпрацювати - не шукаючи, де б перекинути одне на одного відповідальність", - заявив Філатов.

Відповідно до нового закону комунальні теплопостачальники по всій країні матимуть можливість реструктуризації багатомільярдних заборгованостей під гарантії, зокрема, міської влади. За це з них спишуть накопичену пеню та інші санкції, а держава покриє наявну різницю в тарифах.

На переконання мера Дніпра, є правильним, коли досягненням такої стабільності опікуються президент, уряд і також мери - адже кожен з них повинен бути присутнім у цьому процесі в межах своєї компетенції.

Борис Філатов також додав, що нині Дніпро ретельно готується до наступного опалювального сезону. У місті проводять необхідні профілактики, ремонти обладнання та тепломереж.