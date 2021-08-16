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Філатов прокоментував новий закон для ринку газу і закликав центральну та місцеву влади до співпраці

Автор: Наталія Гурковська

Голови українських міст і все місцеве самоврядування тривалий час наголошували на ухваленні нового закону "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу". Водночас низка спекулятивних заяв довкола нього є спробою залякати людей та урвати політичні дивіденди від тих, хто "аж надто захопився політичною боротьбою".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Дніпра Бориса Філатова.

"Мені відверто не подобається, що зараз закон, на якому акцентували увагу зокрема й в Асоціації міст України, намагаються дискредитувати, ігноруючи його зміст. А саме - спробу вирішити проблему з багаторічними боргами справедливо і у цивілізований спосіб. Зрушити цю глибу, яка впливає і на цифри у ваших, дорогі земляки, платіжках, можна, якщо центральна влада і місцеве самоврядування продовжать нормально співпрацювати - не шукаючи, де б перекинути одне на одного відповідальність", - заявив Філатов.

Відповідно до нового закону комунальні теплопостачальники по всій країні матимуть можливість реструктуризації багатомільярдних заборгованостей під гарантії, зокрема, міської влади. За це з них спишуть накопичену пеню та інші санкції, а держава покриє наявну різницю в тарифах.

На переконання мера Дніпра, є правильним, коли досягненням такої стабільності опікуються президент, уряд і також мери - адже кожен з них повинен бути присутнім у цьому процесі в межах своєї компетенції.

Борис Філатов також додав, що нині Дніпро ретельно готується до наступного опалювального сезону. У місті проводять необхідні профілактики, ремонти обладнання та тепломереж.

Як повідомлялось, у четвер, 5 серпня, міський голова Дніпра Борис Філатов провів зустріч з генеральним консулом Німеччини Танею Байєр. Для новопризначеного дипломата це - перша офіційна зустріч на посаді.

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Борис Філатов