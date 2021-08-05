ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Филатов обсудил с генконсулом Германии дальнейшие перспективы сотрудничества

Новина українською →
Днепр, Четверг 05 августа 2021 16:31
Филатов обсудил с генконсулом Германии дальнейшие перспективы сотрудничества Фото: Борис Филатов на встрече с генконсулом Германии Таней Байер (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 5 августа, мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с генеральным консулом Германии Таней Байер. Для вновь дипломата это - первая официальная встреча в должности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Сфера ее деятельности - пять восточных областей Украины.

"Спасибо за этот визит. Прекрасно, что нам удалось провести личную встречу, тем более, если вы недавно заняли эту должность. Мы очень хорошо общались с вашим предшественником. Я также всегда к вашему распоряжению", - сказал Борис Филатов.

Он также пригласил госпожу Байер посетить празднование Дня города Днепра в сентябре. Сейчас присутствие уже подтвердили около двух десятков представителей дипломатического сообщества разных стран мира.

Филатов обсудил с генконсулом Германии дальнейшие перспективы сотрудничества

Также стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.

"Спасибо, что так быстро согласились на встречу. Для меня это - первый официальный визит, который я здесь провожу. И я действительно рада, что эта первая встреча проходит именно с вами", - отметила Таня Байер.

Также в эту пятницу, 6 августа, госпожа Байер посетит открытие выставки "Слом на Востоке. Жизнь меняется", посвященной 30-летнему юбилею воссоединения Германии. Она организована на аллее сквера Героев при содействии Посольства Федеративной республики Германия и Генерального консульства Федеративной республики Германия в Донецке с офисом в Днепре, а также Украинским институтом национальной памяти и при поддержке мэрии Днепра.

Как сообщалось, в четверг, 22 июля, городской голова Днепра Борис Филатов встретился с чрезвычайным и полномочным послом государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом. Это одна из последних дипломатических встреч господина Лиона в должности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Филатов
NEWS
Переселенцам ограничили размер процентов по кредитам: президент подписал закон
Переселенцам ограничили размер процентов по кредитам: президент подписал закон
DAILY
Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине