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Филатов призвал жителей Днепра не игнорировать воздушных тревог

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Среда 29 июня 2022 20:31
Филатов призвал жителей Днепра не игнорировать воздушных тревог Фото: Борис Филатов осмотрел поврежденный российским обстрелом район Днепра (пресс-служба горсовета)
Автор: Илона Свиридова

Мэр Днепра Борис Филатов осмотрел поврежденный российским обстрелом район Днепра и призвал горожан не игнорировать воздушных тревог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Русские всегда врут. Лгут миру, лгут сами себе и делают это без конца. У меня нет ответа, зачем они это сделали. Я считаю, что это - террор против Украины", - заявил Филатов, который утром 29 июня приехал на место ракетного удара.

Из-за выпущенных россиянами ракет взрывной волной также повреждены около двух сотен окон в домах прилегающего района. У некоторых полностью вырваны оконные рамы, добавляет мэр Днепра.

Всего в районе посечено также немало крыш. Разбитые окна коммунальщики затягивают пленкой. Город сейчас прорабатывает и механизмы компенсации.

Всех днепрян мэр Филатов в очередной раз призвал не пренебрегать собственной безопасностью-реагировать на сигналы воздушной тревоги, идти в укрытие и соблюдать правило по меньшей мере двух стен.

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Борис Филатов Днепр
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