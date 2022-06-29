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Філатов закликав мешканців Дніпра не ігнорувати повітряних тривог

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Середа 29 червня 2022 20:31
Філатов закликав мешканців Дніпра не ігнорувати повітряних тривог Фото: Борис Філатов оглянув пошкоджений російським обстрілом район Дніпра (прес-служба міськради)
Автор: Ілона Свиридова

Мер Дніпра Борис Філатов оглянув пошкоджений російським обстрілом район Дніпра і закликав містян не ігнорувати повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

"Росіяни завжди брешуть. Брешуть світові, брешуть самі собі і роблять це без кінця. У мене немає відповіді, навіщо вони це зробили. Я вважаю, що це - терор проти України", - заявив Філатов, який зранку 29 червня приїхав на місце ракетного удару.

Через випущені росіянами ракети вибуховою хвилею також пошкоджено близько двох сотень вікон у будинках прилеглого району. У деяких повністю вирвані віконні рами, додає мер Дніпра.

Загалом у районі посічено також чимало дахів. Розбиті вікна комунальники затягують плівкою. Місто нині пропрацьовує і механізми компенсації.

Усіх дніпрян мер Філатов вкотре закликав не нехтувати власною безпекою - реагувати на сигнали повітряної тривоги, йти в укриття і дотримуватися правила щонайменше двох стін.

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Борис Філатов Дніпро
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