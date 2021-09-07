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Филатов призвал центральную власть "убрать Коломойского отовсюду, куда он проник"

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Днепр, Вторник 07 сентября 2021 09:16
Филатов призвал центральную власть "убрать Коломойского отовсюду, куда он проник" Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал сюжет на телеканале "1+1" о том, что днепряне якобы требуют от президента убрать его с должности. Он назвал сюжет "творчеством" бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Филатова в Facebook.

"Уважаемые киевские начальники, вы не с Филатовым воюйте. А уберите подонка отовсюду, куда он проник. Уберите его из нефти, энергетики, авиации, банковской сферы. И будет вам счастье. И уважение избирателей", - написал Филатов.

Буквально только что телеканал «Г+Г» показал сюжет про то, как «днепряне требуют от Президента убрать коррупционера...

Posted by Borys Filatov on Monday, September 6, 2021

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