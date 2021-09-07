Філатов закликав центральну владу "прибрати Коломойського звідусіль, куди він проник"
Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував сюжет на телеканалі "1+1" про те, що дніпряни нібито вимагають від президента прибрати його з посади. Він назвав сюжет "творчістю" бізнесмена Ігоря Коломойського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Філатова в Facebook.
"Шановні київські начальники, ви не з Філатовим воюйте. А приберіть покидька звідусіль, куди він проник. Приберіть його з нафти, енергетики, авіації, банківської сфери. І буде вам щастя. І повагу виборців", - написав Філатов.
Буквально только что телеканал «Г+Г» показал сюжет про то, как «днепряне требуют от Президента убрать коррупционера...Posted by Borys Filatov on Monday, September 6, 2021