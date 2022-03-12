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Филатов призвал днепрян возвращаться к работе, чтобы поддержать экономику

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Суббота 12 марта 2022 14:43
Филатов призвал днепрян возвращаться к работе, чтобы поддержать экономику Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Днепра Борис Филатов призвал горожан и предпринимателей по возможности возвращаться к работе, чтобы поддержать украинскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова во время брифинга.

По его словам, полномасштабная война, которую Россия начала против Украины, имеет не только боевой, но и экономический фронт. Поэтому те, кто имеет возможность и желание, должны вернуться на рабочие места и продолжать работать.

"Включаемся в рабочий процесс, помогаем армии, фронту и тылу. Пересидеть, при этом не работая, - это не подходит. Мы должны производить так называемый дополнительный продукт. Поэтому тот, кто имеет возможность запускать производства, заниматься коммерцией и бизнесом, пожалуйста, подключайтесь. Экономика должна работать", - сказал Филатов.

Он также призвал горожан следовать требованиям военного времени - соблюдать комендантский час, правила светомаскировки и информационной гигиены. Сейчас для всех горожан также есть запрет на публикацию фотографий и данных о вражеских обстрелах и запуск в небо дронов.

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Днепр Борис Филатов
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