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Філатов закликав дніпрян повертатися до роботи, аби підтримати економіку

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Субота 12 березня 2022 14:43
Філатов закликав дніпрян повертатися до роботи, аби підтримати економіку Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Дніпра Борис Філатов закликав містян і підприємців по змозі повертатися до роботи, аби підтримати українську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Філатова під час брифінгу.

За його словами, повномасштабна війна, яку Росія розпочала проти України, має не лише бойовий, а й економічний фронт. Тож ті, хто має можливість та бажання, мають повернутися на робочі місця та продовжувати працювати.

"Включаємося в робочий процес, допомагаємо армії, фронту і тилу. Пересидіти, при цьому не працюючи, - це не підходить. Ми маємо виробляти так званий додатковий продукт. Тому той, хто має можливість запускати виробництва, займатися комерцією та бізнесом, будь ласка, підключайтесь. Економіка повинна працювати", - сказав Філатов.

Він також закликав містян слідувати вимогам воєнного часу - дотримуватися комендантської години, правил світломаскування та інформаційної гігієни. Нині для всіх містян також є заборона на публікацію світлин і даних про ворожі обстріли та запуск у небо дронів.

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Дніпро Борис Філатов
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