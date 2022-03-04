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Филатов призвал днепрян соблюдать информационную гигиену и не верить слухам

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Днепр, Пятница 04 марта 2022 14:53
Филатов призвал днепрян соблюдать информационную гигиену и не верить слухам Фото: мэр Днепра Борис Филатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Днепра Борис Филатов призвал горожан сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных и достоверных источников. Он отметил, что в настоящее время по городу распространяется немало нелепых слухов по поводу побегов руководства, тайных эвакуаций и прочего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

Опровергая один из наиболее распространенных фейков, Филатов подчеркнул: у города достаточно реагентов для обеззараживания воды. Также руководство Днепра и области остается в городе и работает в координации - согласно законам военного времени.

"Дорогие мои земляки, у нас война. Пожалуйста, сдерживайте врага на информационном фронте. Соблюдайте информационную гигиену. Читайте/слушайте только официальные и проверенные источники информации", - написал Борис Филатов.

В своем сообщении на Facebook он также обнародовал ссылки на ресурсы муниципального телеканала ДнепроTV, что ведет непрерывную трансляцию с проверенной информацией о событиях в городе и сообщает о сигнале воздушной тревоги:

Этот телеканал тоже выходит в Т2. Чтобы найти его, необходимо обновить поиск на тюнере.

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Днепр Борис Филатов
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