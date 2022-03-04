Филатов призвал днепрян соблюдать информационную гигиену и не верить слухам

Мэр Днепра Борис Филатов призвал горожан сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных и достоверных источников. Он отметил, что в настоящее время по городу распространяется немало нелепых слухов по поводу побегов руководства, тайных эвакуаций и прочего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

Опровергая один из наиболее распространенных фейков, Филатов подчеркнул: у города достаточно реагентов для обеззараживания воды. Также руководство Днепра и области остается в городе и работает в координации - согласно законам военного времени.

"Дорогие мои земляки, у нас война. Пожалуйста, сдерживайте врага на информационном фронте. Соблюдайте информационную гигиену. Читайте/слушайте только официальные и проверенные источники информации", - написал Борис Филатов.

В своем сообщении на Facebook он также обнародовал ссылки на ресурсы муниципального телеканала ДнепроTV, что ведет непрерывную трансляцию с проверенной информацией о событиях в городе и сообщает о сигнале воздушной тревоги:

Этот телеканал тоже выходит в Т2. Чтобы найти его, необходимо обновить поиск на тюнере.