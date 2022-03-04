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Філатов закликав дніпрян дотримуватися інформаційної гігієни та не вірити чуткам

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Дніпро, П'ятниця 04 березня 2022 14:53
Філатов закликав дніпрян дотримуватися інформаційної гігієни та не вірити чуткам Фото: мер Дніпра Борис Філатов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Дніпра Борис Філатов закликав містян зберігати спокій та довіряти інформації лише з офіційних і достовірних джерел. Він зауважив, що нині містом шириться чимало недолугих чуток стосовно втеч керівництва, таємних евакуацій та іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.

Спростовуючи один з найбільш розповсюджених фейків, Філатов наголосив: у міста достатньо реагентів для знезараження води. Також керівництво Дніпра та області залишається в місті та працює у координації - відповідно до законів воєнного часу.

"Дорогі мої земляки, у нас війна. Будь ласка, стримуйте ворога на інформаційному фронті. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Читайте/слухайте лише офіційні та перевірені джерела інформації", - написав Борис Філатов.

У своєму дописі на Facebook він також оприлюднив посилання на ресурси муніципального телеканалу ДніпроТV, що веде безперервну трансляцію з перевіреною інформацією про події в місті та сповіщає про сигнал повітряної тривоги:

Цей телеканал також виходить у Т2. Щоб знайти його, потрібно оновити пошук на тюнері.

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Дніпро Борис Філатов
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