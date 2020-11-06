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Филатов: наш приоритет - обновление улиц, соединяющих крупные жилмассивы с магистралями

Днепр, Пятница 06 ноября 2020 13:18
Филатов: наш приоритет - обновление улиц, соединяющих крупные жилмассивы с магистралями
Фото: Борис Филатов (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Приоритетом в строительстве дорог в Днепре является обновление улиц, соединяющих крупные жилмассивы с основными транспортными магистралями.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, передает пресс-служба.

"Мы довольны тем, что находим возможность и дальше продолжать капитальные ремонты и реконструкции прежде всего придомовых территорий, внутриквартальных дорог. Это действительно то, чего не делали десятилетиями", - отметил Филатов.

Как сообщает пресс-служба, в городе в течение последних пяти лет системно ремонтируют дороги - не только в центре, но и внутриквартальные и заезды в пригород.

Основные критерии - качество и современные технологии укладки асфальта, комплексный учет элементов безбарьерности, чтобы людям старшего поколения, родителям с детскими колясками, маломобильным группам населения и горожанам с собственным транспортом было удобно и безопасно передвигаться.

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