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В Днепропетровской области продолжается ремонт ключевой трассы Днепр - Кривой Рог

Днепропетровская область, Вторник 06 октября 2020 12:51
В Днепропетровской области продолжается ремонт ключевой трассы Днепр - Кривой Рог
Фото: ремонт дорог (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Днепропетровской области продолжается ремонт дорог в рамках национальной программы "Большая стройка". Одной из ключевых дорог, которую ремонтируют в этом году, стала трасса Днепр - Кривой Рог.

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook, опубликовав фото с места событий.

В частности, он показал, как продвигается ремонт на 164-м км трассы на участке от Днепра до Криничанского поста полиции.

Всего на этом участке одновременно работает 8 дорожных бригад, которые укрепляют основу, укладывают дорожное полотно и выравнивающий слой.

Также здесь ремонтируют транспортные развязки и остановки общественного транспорта, укрепляют обочины.

Напомним, ранее Юрий Голик показал, как в Донецкой области вблизи зоны разграничения по программе "Большая стройка" восстанавливают стадионы.

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Новости Украины Транспорт Днепропетровская областьдорогиБольшая стройка
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