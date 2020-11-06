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Філатов: наш пріоритет - оновлення вулиць, що з'єднують великі житлові масиви з магістралями

Дніпро, П'ятниця 06 листопада 2020 13:18
Філатов: наш пріоритет - оновлення вулиць, що з'єднують великі житлові масиви з магістралями
Фото: Борис Філатов (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Пріоритетом у будівництві доріг в Дніпрі є оновлення вулиць, що з'єднують великі житлові масиви з основними транспортними магістралями.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, передає прес-служба.

"Ми задоволені тим, що знаходимо можливість і далі продовжувати капітальні ремонти та реконструкції насамперед прибудинкових територій, внутрішньоквартальних доріг. Це дійсно те, чого не робили десятиліттями", - зазначив Філатов.

Як повідомляє прес-служба, у місті протягом останніх п'яти років системно ремонтують дороги - не тільки в центрі, але і внутрішньоквартальні і заїзди в передмістя.

Основні критерії - якість і сучасні технології укладання асфальту, комплексний облік елементів безбар'єрності, щоб людям старшого покоління, батькам з дитячими колясками, маломобільним групам населення і городянам з власним транспортом було зручно і безпечно пересуватися.

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