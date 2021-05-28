UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Филатов: преодолеть "хронические" проблемы Днепра можно, лишь имея видение развития

Автор: РБК-Украина

В Днепре системно решают проблемы, которые ранее игнорировались десятилетиями. Город, чья территория больше за ряд украинских мегаполисов, в свое время столкнулось с упадком транспортных сообщений, к тому же возведенные еще в прошлом веке спальные районы имели скудную инфраструктуру.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время международной конференции "UkraineInvest Talks: Dnipro".

В то же время мэр Днепра отметил, что преодолеть "хронические" проблемы города можно, только имея целеполагание и четкое видение развития.

"Чтобы восстановить доверие, справедливость и сделать свой город счастливым. Каждый замысел, который может помочь людям, должен быть реализован здесь", - заявил Филатов.

В частности, на уровне государства должны быть решены вопросы с возведением Днепровского аэропорта и трасс, что соединять Днепр с другими регионами.

Напомним, ранее Борис Филатов заявил, что сотрудничество Днепра и центральной власти даст толчок решению проблемных вопросов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДнепрБорис Филатов