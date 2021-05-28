Філатов: подолати "хронічні" проблеми Дніпра можна, лише маючи візію розвитку

Водночас мер Дніпра зауважив, що подолати "хронічні" проблеми міста можна, лише маючи цілепокладання та чітку візію розвитку.

"Щоб відновити довіру, справедливість і зробити своє місто щасливим. Кожен задум, що може допомогти людям, повинен бути реалізований тут", - заявив Філатов.

Зокрема, на рівні держави мають бути вирішені питання зі зведенням Дніпровського аеропорту і трас, що сполучатимуть Дніпро з іншими регіонами.