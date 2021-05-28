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Філатов: подолати "хронічні" проблеми Дніпра можна, лише маючи візію розвитку

Автор: РБК-Україна

У Дніпрі системно вирішують проблеми, що раніше ігнорувалися десятиліттями. Місто, чия територія більша за низку українських мегаполісів, свого часу зіткнулося із занепадом транспортних сполучень, до того ж зведені ще в минулому столітті спальні райони мали скупу інфраструктуру.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов під час міжнародної конференції "UkraineInvest Talks: Dnipro".

Водночас мер Дніпра зауважив, що подолати "хронічні" проблеми міста можна, лише маючи цілепокладання та чітку візію розвитку.

"Щоб відновити довіру, справедливість і зробити своє місто щасливим. Кожен задум, що може допомогти людям, повинен бути реалізований тут", - заявив Філатов.

Зокрема, на рівні держави мають бути вирішені питання зі зведенням Дніпровського аеропорту і трас, що сполучатимуть Дніпро з іншими регіонами.

Нагадаємо, раніше Борис Філатов заявив, що співпраця Дніпра та центральної влади дасть поштовх вирішенню проблемних питань.

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