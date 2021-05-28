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Филатов: преодолеть "хронические" проблемы Днепра можно, лишь имея видение развития

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Киев, Пятница 28 мая 2021 15:11
Филатов: преодолеть "хронические" проблемы Днепра можно, лишь имея видение развития Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

В Днепре системно решают проблемы, которые ранее игнорировались десятилетиями. Город, чья территория больше за ряд украинских мегаполисов, в свое время столкнулось с упадком транспортных сообщений, к тому же возведенные еще в прошлом веке спальные районы имели скудную инфраструктуру.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время международной конференции "UkraineInvest Talks: Dnipro".

В то же время мэр Днепра отметил, что преодолеть "хронические" проблемы города можно, только имея целеполагание и четкое видение развития.

"Чтобы восстановить доверие, справедливость и сделать свой город счастливым. Каждый замысел, который может помочь людям, должен быть реализован здесь", - заявил Филатов.

В частности, на уровне государства должны быть решены вопросы с возведением Днепровского аэропорта и трасс, что соединять Днепр с другими регионами.

Напомним, ранее Борис Филатов заявил, что сотрудничество Днепра и центральной власти даст толчок решению проблемных вопросов.

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