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Филатов подписал меморандум о партнерстве и сотрудничестве Днепра с Осакой

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 18:22
Филатов подписал меморандум о партнерстве и сотрудничестве Днепра с Осакой Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Борис Филатов подписал двусторонний меморандум о взаимопонимании относительно партнерства, дружбы и сотрудничества между Днепром и Осакой. Для японского мегаполиса это первое соглашение с украинским городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Филатова.

Переговоры продолжались несколько лет. Филатов назвал это знаковым событием и отметил, что в нынешние времена настоящих друзей Украины показывают реальные дела.

"Как городской голова Днепра, а также от имени всей нашей территориальной общины, спасибо японскому народу за эту важную поддержку сейчас - когда в Украине идет война. Мы очень рады, что такой почтенный и мощный город как Осака поддерживает Днепр. Убежден, что в дальнейшем мы будем сотрудничать плодотворно на благо японского и украинского народов", - сказал он.

Со своей стороны, мэр Осаки Итиро Мацуи подчеркнул, что он глубоко опечален тем, что происходит в Украине и Днепре в частности.

"От имени граждан Осаки позвольте выразить свои глубокие соболезнования. Жители Осаки искренне желают скорейшего возвращения к миру жителям Днепра и всей Украины, и с нетерпением ждут возможности встретиться и пообщаться с жителями Днепра в ближайшее время. Мы горячо молимся, чтобы город был полностью восстановлен, и благодаря тесному взаимодействию надеемся, что это соглашение будет успешно реализовано", - отметил мэр Осаки.

Напомним, Филатов неоднократно посещал Японию с официальными визитами, а также дважды был удостоен чести встретиться с принцессой Хисако Такамадо.

Еще во время пребывания на должности народного депутата в 2014-2015 годах Филатов возглавлял межпарламентскую группу по связям с Японией, а после избрания мэром Днепра продолжил работу по укреплению культурных и политических отношений между странами.

Осака относится к городам государственного значения в Японии и является одним из ведущих промышленно-коммерческих центров.

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Днепр Борис Филатов
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