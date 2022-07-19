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Філатов підписав меморандум про партнерство і співробітництво Дніпра із Осакою

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Вівторок 19 липня 2022 18:22
Філатов підписав меморандум про партнерство і співробітництво Дніпра із Осакою Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Борис Філатов підписав двосторонній меморандум про взаєморозуміння щодо партнерства, дружби та співробітництва між Дніпром та Осакою. Для японського мегаполіса це перша угода з українським містом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Філатова.

Перемовини тривали декілька років. Філатов назвав це знаковою подією та зауважив, що у нинішні часи справжніх друзів України показують реальні справи.

"Як міський голова Дніпра, а також від імені всієї нашої територіальної громади, дякую японському народові за цю важливу підтримку зараз - коли в Україні йде війна. Ми дуже раді, що таке поважне та потужне місто як Осака підтримує Дніпро. Переконаний, що надалі ми співпрацюватимемо плідно - на благо японського та українського народів", - сказав він.

Зі свого боку, мер Осаки Ітіро Мацуї наголосив, що він глибоко засмучений тим, що відбувається в Україні та Дніпрі зокрема.

"Від імені громадян Осаки дозвольте висловити свої глибокі співчуття. Мешканці Осаки щиро бажають якнайшвидшого повернення до миру мешканцям Дніпра та всієї України, і з нетерпінням чекають можливості зустрітися та поспілкуватися з жителями Дніпра найближчим часом. Ми палко молимося, щоб місто було повністю відновлено, і завдяки тісній взаємодії сподіваємося, що ця угода буде успішно реалізована", - зазначив мер Осаки.

Нагадаємо, Філатов неодноразово відвідував Японію з офіційними візитами, а також двічі був удостоєний честі зустрітися з принцесою Хісако Такамадо.

Ще під час перебування на посаді народного депутата у 2014–2015 роках Філатов очолював міжпарламентську групу зі зв'язків із Японією, а після обрання мером Дніпра продовжив роботу задля зміцнення культурних та політичних відносин між країнами.

Осака належить до міст державного значення у Японії та є одним із провідних промислово-комерційних центрів.

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Дніпро Борис Філатов
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