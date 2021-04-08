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Филатов: озеленение Днепра - системная работа, к которой приобщается не только мэрия

Автор: РБК-Украина

Вместо старых аварийных деревьев в Днепре будет появляться больше новых зеленых насаждений.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время акции по озеленению нового сквера в Новокодацком районе, передает пресс-служба.

"Деревья высаживали всегда, впрочем, сейчас мы сосредоточены на том, чтобы делать это централизованно - силами соответствующих департаментов, неравнодушных горожан, бизнеса. Эта работа системная. Важно, когда люди, наши земляки, также приобщаются к этому", - сказал мэр Днепра Борис Филатов, который также присоединился к акции по озеленению.

Новый сквер располагается по улице Новоорловской, 1-А - возле УВК № 59.

В сквере высадят клены, ясени и дубы.

В целом во время проведения акции "Днепр цветущий" силами городской власти, представителей общественности, бизнеса и неравнодушных днепрян высадят более 10 тыс. деревьев и кустов.

Напомним, ранее Борис Филатов сообщал, что в Днепре продолжается строительство индустриального парка "Innovation Forpost", который располагается на территории бывшего промышленного завода. Проект должен помочь привлечь в город новых инвесторов.

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Новости Украины Борис ФилатовДнепрдеревья
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