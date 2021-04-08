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Філатов: озеленення Дніпра - системна робота, до якої долучається не лише мерія

Автор: РБК-Україна

Замість старих аварійних дерев у Дніпрі буде з’являтись більше нових зелених насаджень.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов під час акції з озеленення нового скверу у Новокодацькому районі, передає прес-служба.

"Дерева висаджували завжди, утім, нині ми зосереджені на тому, аби робити це централізовано - силами відповідних департаментів, небайдужих містян, бізнесу. Ця робота системна. Важливо, коли люди, наші земляки, також долучаються до цього", - сказав мер Дніпра Борис Філатов, який також долучився до акції з озеленення.

Новий сквер розташовується по вулиці Новоорловській, 1-А - біля НВК № 59.

У сквері висадять клени, ясені та дуби.

Загалом під час проведення акції "Дніпро квітучий" силами міської влади, представників громадськості, бізнесу та небайдужих дніпрян висадять понад 10 тис. дерев і кущів.

Нагадаємо, раніше Борис Філатов повідомляв, що у Дніпрі триває будівництво індустріального парку "Innovation Forpost", який розташовується на території колишнього промислового заводу. Проект має допомогти залучити у місто нових інвесторів.

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Новини України Борис ФілатовДніпродеревья
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