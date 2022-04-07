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Филатов объяснил призыв к эвакуации: с таким наплывом людей Днепр может не справиться

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (facebook.com/filatovborys)
Автор: Наталья Юрченко

Городской глава Днепра Борис Филатов объяснил свой призыв об эвакуации. Он отметил, что Днепр может не справиться с количеством людей, которое прибывает в город с востока Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook.

Он объяснил, что еще с начала войны призывал женщин, детей и пенсионеров выехать в более безопасные места. Также мэр отметил, что Днепр принимает всех эвакуированных из Луганской, Донецкой и Харьковской областей. В связи с этим город может не справиться с нагрузкой.

"Мы, как транзитный гуманитарный хаб, готовы помогать всем, кто приехал к нам из Харьковской области, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться. Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть еще область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь", - отметил Филатов.

Напомним, Борис Филатов на брифинге 7 апреля обратился к женщинам, детям и пенсионерам с просьбой эвакуироваться.

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