Філатов пояснив заклик до евакуації: з таким напливом людей Дніпро може не впоратися

Міський голова Дніпра Борис Філатов пояснив свій заклик про евакуацію. Він зазначив, що Дніпро може не впоратися з кількістю людей, яка прибуває в місто зі сходу України.

Він пояснив, що ще з початку війни закликав жінок, дітей і пенсіонерів виїхати у більш безпечні місця. Також мер зазначив, що Дніпро приймає всіх евакуйованих з Луганської, Донецької та Харківської областей. У зв'язку з цим місто може не впоратися з навантаженням.

"Ми, як транзитний гуманітарний хаб, готові допомагати всім, хто приїхав до нас з Харківської області, Донбасу і Приазов'я, але я чесно звернувся до всіх біженців, що з таким напливом людей Дніпро може не впоратися. Безумовно, найзручніше знаходиться в мільйонному обласному центрі, але є ще область, інші регіони України, де також готові надавати допомогу", - зазначив Філатов.