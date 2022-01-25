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Филатов обсудил с президентом Американского еврейского конгресса ситуацию в Украине

Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 24 января, мэр Днепра Борис Филатов видеосвязью пообщался с президентом Американского еврейского конгресса господином Джеком Розеном.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

"Я хотел узнать, все ли у вас хорошо - ввиду сложившейся ситуации", - сказал Розен.

Со своей стороны, мэр Днепра поблагодарил президента международного объединения за неравнодушие к событиям вокруг Украины.

"Спасибо за то, что в такие непростые времена наши друзья не забывают о нас. Для меня очень ценно, что господин Розен выражает нам свою моральную поддержку", - отметил Борис Филатов.

Как сообщалось, ранее городской голова Днепра Борис Филатов встретился с чрезвычайным и полномочным послом государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом. Это была одна из последних дипломатических встреч господина Лиона в должности.

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ДнепрБорис Филатов