Філатов обговорив з президентом Американського єврейського конгресу ситуацію в Україні

В понеділок, 24 січня, міський голова Дніпра Борис Філатов відеозв’язком поспілкувався з президентом Американського єврейського конгресу паном Джеком Розеном.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.
"Я хотів дізнатися, чи все у вас добре - зважаючи на ситуацію, що склалася", - сказав Розен.
Зі свого боку, мер Дніпра подякував президенту міжнародного об’єднання за небайдужість до подій довкола України.
"Дякую за те, що в такі непрості часи наші друзі не забувають про нас. Для мене є дуже цінним, що пан Розен висловлює нам свою моральну підтримку", - зазначив Борис Філатов.
Як повідомлялось, раніше міський голова Дніпра Борис Філатов зустрівся з надзвичайним та повноважним послом держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном. Це була одна з останніх дипломатичних зустрічей пана Ліона на посаді.