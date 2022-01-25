RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Філатов обговорив з президентом Американського єврейського конгресу ситуацію в Україні

Автор: Наталія Гурковська

В понеділок, 24 січня, міський голова Дніпра Борис Філатов відеозв’язком поспілкувався з президентом Американського єврейського конгресу паном Джеком Розеном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

"Я хотів дізнатися, чи все у вас добре - зважаючи на ситуацію, що склалася", - сказав Розен.

Зі свого боку, мер Дніпра подякував президенту міжнародного об’єднання за небайдужість до подій довкола України.

"Дякую за те, що в такі непрості часи наші друзі не забувають про нас. Для мене є дуже цінним, що пан Розен висловлює нам свою моральну підтримку", - зазначив Борис Філатов.

Як повідомлялось, раніше міський голова Дніпра Борис Філатов зустрівся з надзвичайним та повноважним послом держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном. Це була одна з останніх дипломатичних зустрічей пана Ліона на посаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДніпроБорис Філатов