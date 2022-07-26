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Филатов обсудил с мэром Гранд-Рэпидс перспективу партнерских отношений с Днепром

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Вторник 26 июля 2022 19:24
Филатов обсудил с мэром Гранд-Рэпидс перспективу партнерских отношений с Днепром Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Днепр может установить партнерские отношения с американским Гранд-Рэпидс (штат Мичиган). Мэр Днепра Борис Филатов и мэр Гранд-Рэпидс Розалин Блисс видеосвязью обсудили перспективы совместной работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Филатова.

Филатов отметил, что Днепр является одним из ключевых украинских городов в войне с Россией. Находясь между тремя фронтовыми направлениям, он остается крупнейшим гуманитарным хабом и центром для военных и промышленных процессов в стране.

Установление партнерских отношений с американским городом Гранд-Рэпидс позволит обеспечить реальные важнейшие потребности Днепра и усилит доверие тамошних компаний, которые также хотят оказывать свою помощь.

"Если наши американские партнеры готовы к установлению партнерских отношений между нашими городами, то мы так же поддерживаем это. Мы понимаем, что американские города очень серьезно относятся к этому, поэтому наши намерения очень серьезны", - сказал Филатов.

Он также поблагодарил американский народ, президента США Джо Байдена и американский Конгресс за системную помощь, позволяющую Украине противостоять врагу в войне.

Во время встречи видеосвязью говорили и о грядущих вызовах, с которыми из-за развязанной Россией войны придется столкнуться не только Украине, но и всему миру.

"Сложно даже представить то, что вы переживаете. Я поражена вашей смелостью. Мое сердце с вами. Я здесь, чтобы выслушать вас, - несмотря на то большое расстояние, на котором мы с вами находимся. Но все очень хотят помогать Украине и Днепру в частности", - добавил мэр Гранд-Рэпидс Розалин Блисс.

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Днепр Борис Филатов
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