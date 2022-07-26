ua ru
Ср, 27 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Філатов обговорив із мером Гранд-Репідс перспективу партнерських відносин із Дніпром

Новость на русском →
Вівторок 26 липня 2022 19:24
Філатов обговорив із мером Гранд-Репідс перспективу партнерських відносин із Дніпром Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Дніпро може встановити партнерські відносини з американським Гранд-Репідс (штат Мічиган). Мер Дніпра Борис Філатов і мер Гранд-Репідс Розалін Блісс відеозв’язком обговорили перспективи спільної роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Філатова.

Філатов зауважив, що Дніпро є одним із ключових українських міст у війні з росією. Перебуваючи між трьома фронтовими напрямками, він залишається найбільшим гуманітарним хабом та центром для військових і промислових процесів в країні.

Встановлення партнерських відносин із американським містом Гранд-Репідс дозволить забезпечити реальні найважливіші потреби Дніпра і посилить довіру тамтешніх компаній, які також хочуть надавати свою допомогу.

"Якщо наші американські партнери готові до встановлення партнерських відносин між нашими містами, то ми так само підтримуємо це. Ми розуміємо, що американські міста дуже серйозно ставляться до цього, тому наші наміри дуже серйозні", - сказав Філатов.

Він також подякував американському народу, президенту США Джо Байдену та американському Конгресу за системну допомогу, що дозволяє Україні протистояти ворогові у війні.

Під час зустрічі відеозв’язком говорили і про прийдешні виклики, з якими через розв’язану росією війну доведеться зіткнутися не лише Україні, а й всьому світові.

"Складно навіть уявити те, що ви переживаєте. Я вражена вашою сміливістю. Моє серце з вами. Я тут, аби вислухати вас, - попри ту велику відстань, на якій ми з вами перебуваємо. Але всі дуже хочуть допомагати Україні і Дніпру зокрема", - додав мер Гранд-Репідс Розалін Блісс.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Борис Філатов
NEWS
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
DAILY
"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін