Филатов обсудил с главой Днепровского офиса ОБСЕ в Украине вопросы безопасности в городе

"Для меня интересно наблюдать за эволюцией страны в 2021 году - чтобы понять ситуацию и рассказать о ней так, чтобы это имело пользу. У вас как у мэра и вашей команды я хотел бы спросить: какие главные проблемы и вызовы стоят перед вами сейчас. Ведь ваш город Днепр, как я часто говорю в нашей штаб-квартире, расположен у ворот зоны конфликта", - отметил представитель мониторинговой миссии ОБСЕ. Ксавье Блэ также отметил, что хотел провести эту встречу раньше, но она откладывалась, пока он не прошел полный курс вакцинации.

Со своей стороны Борис Филатов подчеркнул, что Днепр является открытой и транспарентной территориальной общиной, которая всегда готова к сотрудничеству.

Стороны обсудили вопросы безопасности, социально-экономические тенденции и темы, связанные с внутренне перемещенными лицами и ветеранами АТО/ООС.

"Днепр всегда был специфическим городом. Многонациональным и поликонфессиональным. Исторически сложилось так, что здесь уживались разные люди. Сейчас общая ситуация в городе спокойная и стабильная. Даже те эмоции, которые были здесь два-три года назад, отошли на второй план", - сказал Борис Филатов.