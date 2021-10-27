Філатов обговорив з керівником Дніпровського офісу ОБСЄ в Україні безпекові питання в місті

"Для мене цікаво спостерігати за еволюцією країни в 2021 році – щоб зрозуміти ситуацію та розповісти про неї так, аби це мало користь. У вас як у мера та у вашої команди я хотів би запитати: які головні проблеми та виклики стоять перед вами зараз. Адже ваше місто Дніпро, як я часто кажу у нашій штаб-квартирі, розташоване біля воріт зони конфлікту", - зазначив представник моніторингової місії ОБСЄ. Ксав’є Бле також зауважив, що хотів провести цю зустріч раніше, але вона відкладалася, доки він не пройшов повний курс вакцинації.

Зі свого боку Борис Філатов наголосив, що Дніпро є відкритою та транспарентною територіальною громадою, що завжди готова до співпраці.

Сторони обговорили безпекові питання, соціально-економічні тенденції та теми, пов’язані з внутрішньо переміщеними особами та ветеранами АТО/ООС.

"Дніпро завжди був специфічним містом. Багатонаціональним і поліконфесійним. Історично склалося так, що тут уживалися різні люди. Нині загальна ситуація в місті спокійна та стабільна. Навіть ті емоції, що були тут два-три роки тому, відійшли на другий план", - сказав Борис Філатов.