Филатов обсудил с европейскими инвесторами восстановление инфраструктурных объектов Днепра

Мэр Днепра Филатов провел ряд встреч с европейскими инвесторами и урбанистами во время конференции по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Как известно, участниками саммита представители около 40 стран мира и почти два десятка мощных международных организаций, среди которых и деятели Мирового банка.
В делегацию украинского местного самоуправления вошли мэр Днепра Борис Филатов, городской голова Винницы Сергей Моргунов и глава Львова Андрей Садовый.
Известно, что Филатову удалось провести ряд встреч с европейскими инвесторами, а также профильными экспертами, урбанистами и архитекторами.
Консультации сосредоточены на перспективах сотрудничества в восстановлении инфраструктурных объектов, поврежденных в результате ударов российских ракет.
Напомним, ранее участники конференции по восстановлению Украины в Лугано по итогам работы утвердила декларацию. Она предусматривает семь принципов процесса восстановления Украины.
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