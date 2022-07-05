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Филатов обсудил с европейскими инвесторами восстановление инфраструктурных объектов Днепра

Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Днепра Филатов провел ряд встреч с европейскими инвесторами и урбанистами во время конференции по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как известно, участниками саммита представители около 40 стран мира и почти два десятка мощных международных организаций, среди которых и деятели Мирового банка.

В делегацию украинского местного самоуправления вошли мэр Днепра Борис Филатов, городской голова Винницы Сергей Моргунов и глава Львова Андрей Садовый.

Известно, что Филатову удалось провести ряд встреч с европейскими инвесторами, а также профильными экспертами, урбанистами и архитекторами.

Консультации сосредоточены на перспективах сотрудничества в восстановлении инфраструктурных объектов, поврежденных в результате ударов российских ракет.

Напомним, ранее участники конференции по восстановлению Украины в Лугано по итогам работы утвердила декларацию. Она предусматривает семь принципов процесса восстановления Украины.

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ДнепрБорис Филатов