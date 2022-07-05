Філатов обговорив з європейськими інвесторами відбудову інфраструктурних об’єктів Дніпра

Мер Дніпра Філатов провів низку зустрічей з європейськими інвесторами та урбаністами під час конференції з відновлення України в швейцарському місті Лугано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.
Як відомо, учасниками саміту є представники близько 40 країн світу та майже два десятки потужних міжнародних організацій, серед яких і діячі Світового банку.
До делегації українського місцевого самоврядування увійшли мер Дніпра Борис Філатов, міський голова Вінниці Сергій Моргунов та очільник Львова Андрій Садовий.
Відомо, що Філатову вдалося провести низку зустрічей з європейськими інвесторами, а також профільними експертами, урбаністами та архітекторами.
Консультації зосереджені на перспективах співпраці у відбудові інфраструктурних об’єктів, пошкоджених внаслідок ударів російських ракет.
Нагадаємо, раніше учасники конференції з відновлення України в Лугано за підсумками роботи затвердила декларацію. Вона передбачає сім принципів процесу відновлення України.
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