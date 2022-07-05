Філатов обговорив з європейськими інвесторами відбудову інфраструктурних об’єктів Дніпра

Як відомо, учасниками саміту є представники близько 40 країн світу та майже два десятки потужних міжнародних організацій, серед яких і діячі Світового банку.

До делегації українського місцевого самоврядування увійшли мер Дніпра Борис Філатов, міський голова Вінниці Сергій Моргунов та очільник Львова Андрій Садовий.

Відомо, що Філатову вдалося провести низку зустрічей з європейськими інвесторами, а також профільними експертами, урбаністами та архітекторами.

Консультації зосереджені на перспективах співпраці у відбудові інфраструктурних об’єктів, пошкоджених внаслідок ударів російських ракет.