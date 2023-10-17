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Філатов обговорив із керівником "Нафтогазу" прийдешній опалювальний сезон у Дніпрі

Фото: мер Дніпра Борис Філатов та голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Дніпра Борис Філатов провів зустріч з головою правління "Нафтогазу" Олексієм Чернишовим. Сторони обговорили прийдешній опалювальний сезон, який у місті планують розпочати у перших числах листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Дніпровської міськради.

"Основне - Україна та Дніпро зокрема будуть з газом. І, що важливо, матимемо блакитне паливо саме вітчизняного виробництва. Зі свого боку, запевнив керівництво "Нафтогазу", що місто розраховуватиметься за теплоносій вчасно. Хоча всім зрозуміло, що фінансова ситуація у багатьох складна, а борг лише мешканців Дніпра становить близько 1,2 млрд грн", - прокоментував підсумки зустрічі Філатов.

Він також зауважив, що місто пропонує людям реструктуризацію заборгованості за тепло. Аби її оформити, необхідно звернутися до свого теплопостачального підприємства.

 

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Нафтогаз УкраїниДнипро