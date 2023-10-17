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Филатов обсудил с руководителем "Нафтогаза" предстоящий отопительный сезон в Днепре

Фото: мэр Днепра Борис Филатов и глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с главой правления "Нафтогаза" Алексеем Чернышевым. Стороны обсудили грядущий отопительный сезон, который в городе планируют начать в первых числах ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Днепровского горсовета.

"Основное - Украина и Днепр в частности будут с газом. И, что важно, у нас будет голубое топливо именно отечественного производства. Со своей стороны, заверил руководство "Нафтогаза", что город будет рассчитываться за теплоноситель вовремя. Хотя всем понятно, что финансовая ситуация у многих сложная", а долг только жителей Днепра составляет около 1,2 млрд грн", - прокомментировал итоги встречи Филатов.

Он также отметил, что город предлагает людям реструктуризацию задолженности за тепло. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в свое теплоснабжающее предприятие.

 

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