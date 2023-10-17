Филатов обсудил с руководителем "Нафтогаза" предстоящий отопительный сезон в Днепре

"Основное - Украина и Днепр в частности будут с газом. И, что важно, у нас будет голубое топливо именно отечественного производства. Со своей стороны, заверил руководство "Нафтогаза", что город будет рассчитываться за теплоноситель вовремя. Хотя всем понятно, что финансовая ситуация у многих сложная", а долг только жителей Днепра составляет около 1,2 млрд грн", - прокомментировал итоги встречи Филатов.

Он также отметил, что город предлагает людям реструктуризацию задолженности за тепло. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в свое теплоснабжающее предприятие.