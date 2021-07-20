Филатов назвал условие для успешного развития городов в Украине

Эффективное сотрудничество местного самоуправления и бизнеса позволяет Днепру получать новые рабочие места.

Борис Филатов отметил, что для него как для мэра большого города важно, чтобы бизнес был социально ответственным. Так во время локдауна в прошлом году "Биосфера" активно поддерживала платформу помощи одиноким пожилым людям. Сейчас - присоединяется к экологическим инициативам города. 20 июля корпорация "Биосфера" открыла новый складской комплекс. Здесь хранят и обрабатывают продукцию компании. Отсюда она экспортируется, в частности, на международные рынки.

"Наш Днепр славный своими интеллектом и профессионализмом. Для города важно, чтобы создавались новые рабочие места. Когда это происходит, когда сохраняется так называемая преемственность при производстве - это прекрасно. Во всех сферах деятельности", - сказал городской голова.

Со своей стороны основатель и СЕО корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко заметил следующее.

"Несколько лет назад мы приобрели эту площадь у уже нерабочего производства и меньше чем за год смогли трансформировать все пространство под новый логистический центр. Он отражает нашу потребность в расширении. Мы увеличиваем наш потенциал почти вдвое и готовимся к еще большему развитию", - сказал он.

Также Борис Филатов и Андрей Здесенко осмотрели производственные мощности предприятия, одна из которых работает на изготовление детских подгузников. Современная линия способна ежеминутно выпускать 600 таких продуктов.