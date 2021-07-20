Філатов назвав умову для успішного розвитку міст в Україні

Ефективна співпраця місцевого самоврядування та бізнесу дозволяє Дніпру отримувати нові робочі місця.

Борис Філатов наголосив, що для нього як для мера великого міста важливо, аби бізнес був соціально відповідальним. Так під час локдауну торік "Біосфера" активно підтримувала платформу допомоги самотнім літнім людям. Нині - долучається до екологічних ініціатив міста. 20 липня корпорація "Біосфера" відкрила новий складський комплекс. Тут зберігають й обробляють продукцію компанії. Звідси ж вона експортується, зокрема, на міжнародні ринки.

"Наш Дніпро славний своїми інтелектом і професійністю. Для міста важливо, щоб створювалися нові робочі місця. Коли це відбувається, коли зберігається так звана спадкоємність під час виробництва - це прекрасно. У всіх сферах діяльності", - сказав міський голова.

Зі свого боку засновник та СЕО корпорації "Біосфера" Андрій Здесенко зауважив наступне.

"Кілька років тому ми придбали цю площу у вже неробочого виробництва та менше ніж за рік змогли трансформувати весь простір під новий логістичний центр. Він відображає нашу потребу у розширенні. Ми збільшуємо наш потенціал майже вдвічі і готуємося до ще більшого розвитку", - сказав він.

Також Борис Філатов та Андрій Здесенко оглянули виробничі потужності підприємства, одна з яких працює на виготовлення дитячих підгузків. Сучасна лінія здатна щохвилини випускати 600 таких продуктів.