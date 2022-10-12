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Філатов: найближчими днями на маршрути Дніпра вийдуть автобуси, які місту передала Вінниця

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Середа 12 жовтня 2022 13:59
Філатов: найближчими днями на маршрути Дніпра вийдуть автобуси, які місту передала Вінниця Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

До Дніпра з Вінниці прибули перші 3 автобуси. Очікується, що вони вийдуть на маршрути у найближчі кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За його словами, як і столиця, Вінниця стала одним із перших міст, яке запропонувало Дніпру допомогу після того, як півтора тижня тому прильотом російської ракети було знищено чималу частину пасажирських автобусів на місцевому АТП.

"Шановні вінничани, шановний міський голова Вінниці Сергій Моргунов, хочу подякувати вам від усього Дніпра. Ми дуже задоволені цими автобусами. Таку допомогу забути неможливо. І якщо Вінниця потребуватиме допомоги, то обов’язково звертайтеся. Разом до Перемоги", - сказав Філатов.

РБК-Україна писало, що Київ відправив до Дніпра 30 пасажирських автобусів на заміну тим, що згоріли від час російського обстрілу. 10 з них завантажені гуманітарною допомогою.

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Борис Філатов Дніпро
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