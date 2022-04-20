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Филатов о наступлении войск РФ: они остановятся там, где мы сможем их остановить

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Среда 20 апреля 2022 18:49
Филатов о наступлении войск РФ: они остановятся там, где мы сможем их остановить Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Ситуация в Днепре напряженная, но абсолютно контролируемая, город готов к обороне. Также создали стратегический запас продуктов и медикаментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью мэра Днепра Бориса Филатов УП.

В случае активного наступления российских войск на Днепропетровщину, их, по словам Филатова, планируют остановить на подступах к области.

"Они придут туда, где мы можем их остановить и, поверьте, мы для этого сделали очень много и продолжаем этим заниматься постоянно. А дальше все будет зависеть от успехов на фронте. Все мы молимся и помогаем ВСУ и теробороне. Я не верю в тот сценарий, что они сейчас прорвутся и уйдут к Днепру колоннами и маршем, потому что им сейчас нужно решать проблему Донбасса, если можно использовать такой термин, хотя он совершенно неверен. Дальше будем смотреть, насколько успешно будут идти боевые действия на Донбассе", - отметил Филатов.

В то же время, по его словам, в городе есть необходимые запасы продовольствия и медикаментов.

"Прежде всего нас интересуют большие запасы продуктов- то, что можно заложить в стратегические запасы на случай, если не дай Бог что. У нас и запас продуктов питания на несколько месяцев, и городские больницы обеспечены всеми необходимыми медикаментами. Во многом нам помогают другие военные администрации. Но есть вопросы, связанные с онкозаболеваниями. Инсулин, специфические лекарства - дорогостоящие, их, к сожалению, не хватает", - сообщил Филатов.

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Днепр Борис Филатов
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