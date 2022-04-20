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Філатов про наступ військ РФ: вони зупиняться там, де ми зможемо їх зупинити

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Середа 20 квітня 2022 18:49
Філатов про наступ військ РФ: вони зупиняться там, де ми зможемо їх зупинити Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Ситуація в Дніпрі напружена, однак абсолютно контрольована, місто готове до оборони. Також створили стратегічний запас продуктів та медикаментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю мера Дніпра Бориса Філатов УП.

У разі активного наступу російських військ на Дніпропетровщину, їх, за словами Філатова, планують зупинити на підступах до області.

"Вони дійдуть туди, де ми можемо їх зупинити і, повірте, ми для цього зробили дуже багато і продовжуємо цим займатися постійно. А далі все залежатиме від успіхів на фронті. Всі ми молимося та допомагаємо ЗСУ та теробороні. Я не вірю в той сценарій, що вони прорвуться зараз і підуть до Дніпра колонами та маршем, бо їм зараз потрібно вирішувати проблему Донбасу, якщо можна використати такий термін, хоч він абсолютно некоректний. Далі дивитимемося, наскільки успішно йтимуть бойові дії на Донбасі", - зазначив Філатов.

Водночас, за його словами, у місті є необхідні запаси продовольства та медикаментів.

"Насамперед нас цікавлять великі запаси продуктів - те, що можна закласти в стратегічні запаси на випадок, якщо не дай Боже що. У нас і запас продуктів харчування на кілька місяців, і міські лікарні забезпечені всіма необхідними медикаментами. Багато у чому нам допомагають інші військові адміністрації. Але є питання, пов’язані з онкозахворюваннями. Інсулін, специфічні ліки - дороговартісні, їх, на жаль, не вистачає", - повідомив Філатов.

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Дніпро Борис Філатов
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